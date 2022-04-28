Ярославль, 28 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Ярославской области отменят часть ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Уровень заболеваемости коронавирусом стабильно снижается. Система здравоохранения переходит на плановый режим работы. Вакцинация показывает результат и облегчает течение болезни. Поэтому совместно с Роспотребнадзором мы приняли решение с 4 мая снять ограничения на массовые мероприятия. Великий праздник Победы отметим все вместе», — написал Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

Отменён ли масочный режим, пока неясно.