28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Южно-Украинская атомная электростанция была переименована в Пивдэнноукраинскую АЭС.

Мирослава Романенко, , 17:57 — REGNUM Южно-Украинская атомная электростанция была переименована в Пивдэнноукраинскую АЭС. Об этом сообщается на странице компании «Энергоатом» в социальной сети Facebook.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

АЭС переименовали в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине.

«Стало совершенно очевидным, что от привычного, но издавна обрусевшего названия «Южно-Украинская атомная электростанция» необходимо отказаться. Поэтому персонал АЭС инициировал ее окончательную «украинизацию», и было решено старое название заменить исторически, патриотически и грамматически совершенным — «Пивдэнноукраинская АЭС», — говорится в сообщении.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Радио Стыдоба».

«Они ничего не смогут повторить из того, что было создано Союзом! Всё, на что они способны, — это менять названия на патриотические», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Перемога (победа. — М. Р.)», — с сарказмом отреагировал Aleksandrovich.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главное — как вовремя! Скоро начнут менять имена и фамилии в паспортах», — иронизирует Kay Yak.

«Ну всё, теперь заживём», — пошутил Кирилл В.

«Глядя на то, где находится эта атомная электростанция (в Николаевской области. — М. Р.), это имя (название. — М. Р.) может не просуществовать слишком долго. Кто знает, может, русские переименуют ее в «Сталинскую АЭС», чтобы потроллить Киев и Варшаву», — добавил bk109.

«Ничего, скоро обратно поменяют название», — смеется Владимир Т.

«А что российского в названии «Южно-Украинская»?» — недоумевает Алла.

«Самое время сейчас названиями заниматься… Лучше бы думали, как своим гражданам помогать», — возмутилась Irisha C.

«Это же наследие Советского Союза!!! Нужно срочно декоммунизировать и закрыть!» — с сарказмом написал nobody.

«Они воюют с памятниками, переименовывают улицы, города и т.д. Это «настоящая» борьба за свободу…» — пошутил Вадим С.

«Воистину мир перевернулся… Кто её строил? Сам факт существования этой станции… Вы что вообще создали за 30 лет, украинцы? Вы что сами построили без России за эти годы?..» — отреагировал Alexander I.

«Я считаю, они должны отказаться от поездок в Турцию, потому что это южное направление! А ещё запретить восход солнца на востоке, это оскорбление чувств украинцев! Только на западе и восход, и закат», — пошутила Алла.

«Всё-таки украинцы не скучные ребята. Креативные такие», — иронизирует VM.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Победа по всем показателям. Предлагаю снять шляпу», — пошутил Sergos.

«Мда. Так построили бы новую и называли ее как хотели бы. Идиоты. Все, что у них есть, что приносило доход, построено СССР», — отметил «Коморка хаоса».

«Так надо было демонтировать, её же «клятые» коммунисты построили», — прокомментировал новость «Павелецкий вокал».

«Интересно, «историческое» название было уже, когда они копали Чёрное море, или после», — с сюмором добавил Олег С.

«Тогда и своё недогосударство в Америку пусть переименуют», — написал «товарищ Сухов».

«Ничего вы не понимаете, они на переименовании кучу денег украдут из бюджета», — отметил Вадим Z.

«Ну теперь всё. Пала последняя преграда к мировому господству», — смеется Ilia.

«Мощно! А главное — вовремя. Чуть бы опоздали, и всё. Но успели!» — шутит Designcannes.

«Я не очень понимаю, в чем фишка. Южно-Украинская АЭС всегда переводилась на украинский как Пивденноукра (йи)нська. И город на русском называется Южноукраинск, а на украинском — Пивденноукрайинськ. Что значит переименовали?» — задалась вопросом «Одна очень правильная утка».

«С такими «стратегическими» задачами у них ещё дел невпроворот. Сколько ещё объектов переименовать, не говоря о улицах и переулках, эх… могут не успеть», — иронизирует Kostya.

«Ну вот, теперь на территории Украины появилась новая АЭС. Ведь могут, когда захотят», — с сарказмом подытожил Сергей С.