Газни, Афганистан, 28 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Всё большую обеспокоенность в афганской провинции Газни вызывает увеличение числа угонов автомобилей в самом городе Газни, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

TheDigitalWay Угон автомобиля

Так, за последний месяц из города Газни было угнано более 20 автомобилей. Согласно источникам, только 27 апреля воры угнали в Газни три автомобиля.

Предположительно, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось найти и вернуть только две украденные машины.

Основными причинами роста числа краж считаются широко распространённая бедность и безработица.