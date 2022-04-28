Ярославль, 28 апреля 2022, 17:37 — REGNUM Власти Ярославля рассказали о том, какие конкретно изменения ждут городские трамваи. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр Владимир Волков.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что обновление электротранспорта в региональной столице анонсировал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Чиновник подчеркнул, что Ярославль стал одним из немногих городов не «миллиоников», которому удалось получить средства на этот проект. Один низкопольный трамвай стоит 85 миллионов рублей, всего же на покупку техники в этой сумме заложено 4 миллиарда.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославль получит 18 миллиардов на обновление электротранспорта