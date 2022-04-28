Ярославль, , 17:37 — REGNUM Власти Ярославля рассказали о том, какие конкретно изменения ждут городские трамваи. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр Владимир Волков.

Низкопольный трамвай Странице Владимира Волкова во «ВКонтакте»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что обновление электротранспорта в региональной столице анонсировал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

«Согласно проекту модернизации запланирована реконструкция всех существующих трамвайных путей протяженностью 45,3 км, капитальный ремонт и реконструкция всего комплекса инфраструктуры. Также предусмотрена закупка 47 современных низкопольных малошумных трамваев европейского уровня. Они будут вместительнее и более удобные, поскольку отсутствие ступенек на входе в салон позволяет уменьшить время посадки и высадки пассажиров, а также не создаёт проблем для пожилых людей», — рассказал Владимир Волков.

Чиновник подчеркнул, что Ярославль стал одним из немногих городов не «миллиоников», которому удалось получить средства на этот проект. Один низкопольный трамвай стоит 85 миллионов рублей, всего же на покупку техники в этой сумме заложено 4 миллиарда.

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