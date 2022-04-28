Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 1 апреля 2022 года произошло более 200 ландшафтных пожаров и ни одного лесного, сообщил 28 апреля начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обсечения пожарной безопасности комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Андрей Игнатенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Чиновник уточнил, что ландшафтные пожары не относятся к лесным, но их площадь составила более 90 тыс. кв. метров.

В свою очередь начальник отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадим Латышев отметил, что в 2021 году произошло 423 природных пожара, общая площадь 334,29 га, а средняя площадь пожара составила 0,7 га.

«С 2000 по 2009 год средняя площадь составляла порядка 2 га, а с 2010 по 2020 год — 0,6 га в год. Это говорит о том, что мы полностью переоснастили систему и пожарно-технические станции», — подытожил Латышев, уточнив, что ни одного лесного пожара в 2022 году пока не зафиксировано, хотя в это время годом ранее их было уже 11.

Добавим, что традиционно более 90% лесных пожаров возникает по причине неосторожного обращения граждан с огнём. В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес».

Напомним, что с 26 апреля в Ленинградской области действует противопожарный сезон.