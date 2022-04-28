Тверь, , 17:29 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности — после пожара в здании центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. Об этом он заявил 28 апреля на заседании правительства региона, сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства Тверской области.

Тушение пожара в здании оборонного НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре.

«Для нас это тяжелая трагедия. Она стала общей бедой для жителей всей Тверской области. В НИИ работали люди, которым небезразлично свое дело, профессионалы старой закалки», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что власти со своей стороны окажут всю помощь семьям погибших при пожаре, и поручил внести предложения по мерам реабилитации пострадавших. Губернатор также отметил самоотверженность пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в оборонном НИИ произошёл 21 апреля, ликвидировать возгорание удалось лишь утром 22 апреля. Известно о гибели 20 человек. Разбор завалов продолжается — пропавшими числятся три человека. Пострадавшие продолжают лечение в больнице.

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