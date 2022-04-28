Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена и советник по национальной безопасности Джейк Салливан проведут виртуальную встречу, посвященную презентации декларации о будущем интернета, сообщается 28 апреля на сайте госдепартамента.

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В виртуальной встрече примут участие более 50 министров из разных стран мира.

Салливан представит декларацию США, которая предусматривает политические обязательства партнеров по продвижению интернета и цифровых технологий.

Напомним, что власти США разрешили операции, касающиеся телекоммуникационного или интернет-оборудования, поставляемого в Россию, а также соответствующих услуг и программ. Речь идет о снятии запрета на экспорт, реэкспорт, продажу и прямые поставки или через другие страны при участии гражданина США оборудования, технологий, услуг, программного обеспечения, которые необходимы для осуществления интернет-связи.

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