Сыктывкар, , 17:23 — REGNUM С начала года в Коми отловили уже более 500 бездомных собак, однако их все равно не становится меньше. Об этом в эфире телеканала «Юрган» заявил замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина.

Бездомный пёс Полина Серова ©

«После стерилизации особей оставляют под присмотром в приютах лишь в случае выявления у них признаков агрессии к людям. Однако установить этот факт очень тяжело, потому что критериев агрессивности собак в федеральном законодательстве не содержится. Хочу отметить, что те предприниматели, которые ведут непосредственную работу с бездомными животными, берут на себя огромный блок гражданской ответственности, когда пытаются обеспечить достойное продолжение жизни животным», — прокомментировала Бабина.

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