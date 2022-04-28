Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поделились подробностями строительства метрополитена и планами по реконструкции работающих станций. Об этом 28 апреля депутатам Заксобрания рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Metrostroy-spb.ru Строительство метро в Петербурге

«Правительство города выделяет его (метрополитена) развитию особое внимание. Оно идёт сейчас по трём направлениям. Это строительство новых линий и новых станций метро, ремонт и реконструкция действующих станций метро и вестибюлей и обновление подвижного состава», — заявил вице-губернатор, курирующий сферу транспорта.

Максим Соколов напомнил, что АО «Метрострой Северной столицы» заключило с городом очень крупный контракт на сумму в 602 млрд рублей. Эти средства будут использованы для завершения ударными темпами строительства трёх станций метро на Красносельско-Калининской (шестой) линии и на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии. К ним относятся такие станции, как «Юго-Западная», «Путиловская» и «Горный институт».

Вместе с тем в Петербурге продолжат реконструкцию действующих станций. Такие работы на сегодняшний день ведутся на «Московской». Как отмечает Соколов, они будут завершены уже в декабре текущего года. После 2023 года ремонт по капитальному ремонту вестибюлей планируют провести на 11 станциях. Среди них «Ладожская», «Озерки», «Чёрная речка» и другие. Эти работы будут осуществляться поэтапно.

Напомним, что ходе своего выступления в Заксобрании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все запланированные мероприятия по строительству метрополитена сохранены. Как и предполагалось, к 2024 в эксплуатацию введут три новые станции.