Анкара, , 17:25 — REGNUM Турецкие власти хотели бы, чтобы на Украине скорее наступил мир, сообщил 28 апреля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган «Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время».

Комментируя визит в Анкару генсека ООН Антониу Гутерреша и его последующий перелёт в Москву, Эрдоган рассказал, что недавний гость позвонил ему после встречи с российским президентом Владимиром Путиным и сказал, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Положительно оценил переговоры с Гутеррешем и президент России, добавил Эрдоган. По его словам, в России считают участие ООН в урегулировании «положительным развитием событий с точки зрения будущего».

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