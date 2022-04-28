Анкара, 28 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Турецкие власти хотели бы, чтобы на Украине скорее наступил мир, сообщил 28 апреля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган «Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время».

Комментируя визит в Анкару генсека ООН Антониу Гутерреша и его последующий перелёт в Москву, Эрдоган рассказал, что недавний гость позвонил ему после встречи с российским президентом Владимиром Путиным и сказал, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Положительно оценил переговоры с Гутеррешем и президент России, добавил Эрдоган. По его словам, в России считают участие ООН в урегулировании «положительным развитием событий с точки зрения будущего».