Брянск, 28 апреля 2022, 17:31 — REGNUM Водители грузовиков, застрявшие на Украине в конце февраля 2022 года из-за специальной военной операции, вернулись в Брянскую область.
Дальнобойщики выехали по маршрутам 21–23 февраля с транзитом через Украину. Из-за спецоперации они не смогли попасть в конечные пункты или домой – их не выпускали из украинских городов. Водителей возвращали в Брянскую область группами разными путями, за последними «заложниками» выезжали представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
На территории Украины остались почти 200 большегрузных автомобилей, АСМАП будет решать вопросы с возвращением или компенсацией транспорта.