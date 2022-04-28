Брянск, , 17:31 — REGNUM Водители грузовиков, застрявшие на Украине в конце февраля 2022 года из-за специальной военной операции, вернулись в Брянскую область.

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Дальнобойщики выехали по маршрутам 21–23 февраля с транзитом через Украину. Из-за спецоперации они не смогли попасть в конечные пункты или домой – их не выпускали из украинских городов. Водителей возвращали в Брянскую область группами разными путями, за последними «заложниками» выезжали представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)

Анатолий Терехов. «Первую партию мы провели обмен 7-го числа, 34 человека на 34. И вот сегодня последняя партия, которая перешла через польско-белорусскую границу в Бресте – это 12 россиян, из них семь брянских водителей. Последнюю партию собирали по всей Украине – в Чернигове, Житомире, Виннице, Полтаве, Одесская область», — рассказал « Брянской губернии » представитель АСМАП в Брянске

На территории Украины остались почти 200 большегрузных автомобилей, АСМАП будет решать вопросы с возвращением или компенсацией транспорта.