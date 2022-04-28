Вашингтон, 28 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 27 апреля телефонный разговор с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром аль-Бусаиди, сообщается 28 апреля на сайте Госдепартамента США.

Оман

Отмечается, что в ходе беседы «госсекретарь поблагодарил Оман за оказание поддержки в важнейших региональных вопросах» и призвал продолжить добиваться укрепления перемирия в Йемене.

Главы дипломатических ведомств также обсудили пути улучшения двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности $670 млн будет выделено на международную продовольственную помощь жителям Йемена, Кении, Сомали, Судана, Эфиопии и Южного Судана американским министерством сельского хозяйства и Агентством США по международному развитию.