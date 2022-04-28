Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Доход бюджета Ленинградской области в 2021 году увеличился на 9,7 млрд рублей, при этом расходы возросли на 4,1 млрд рублей, сообщил 28 апреля на заседании правительства региона первый заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам чиновника, в 2021 году пандемия существенно влияла на формирование и исполнение бюджета, как и непрекращающиеся санкции. Таким образом, доходы бюджета Ленинградской области в 2021 году составили 168,1 млрд рублей, при этом расходы — 174,4 млрд рублей.

«Доходная часть бюджета Ленобласти развивается волнообразно. У нас из года в год повторяется одна и та же картина. В 2021 году мы ожидали спад по доходам и к этому готовились», — уточнил чиновник, отметив, что все макроэкономические показатели Ленобласти находились на уровне где-то превышающем среднероссийские, а где-то — приближались к ним.

«Таким образом 2021 год был достаточно стабильным», — подытожил Марков.

Фактический дефицит областного бюджета составил 6,3 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом доходы бюджета увеличились на 9,7 млрд рублей, расходы — на 4,1 млрд рублей. За год в казну Ленобласти поступила рекордная сумма безвозмездных поступлений из центра — 26,1 млрд рублей, что связано, в первую очередь, с национальными проектами и с федеральной помощью по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«2021 год позволил нам, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, сформировать резервы для того, чтобы плавно войти в 2022 год и не допустить отклонений по исполнению бюджета. А те меры, которые мы предполагаем сегодня применять для более чёткого и качественного исполнения бюджета, позволят нам до конца года обеспечить сбалансированность бюджета и выполнение всех обязательств, которые мы на себя взяли», — резюмировал свое выступление глава финансового ведомства Ленинградской области.

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