Северский район, Краснодарский край, , 17:05 — REGNUM Обрушение автомобильного моста произошло в Северском районе Краснодарского края днём 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС 61.mchs.gov.ru

Сообщение об обрушении моста через реку Иль поступило в службу спасения в 15:50. Мост обрушился в районе дороги, соединяющей пгт. Ильский и ст. Дербентскую.

«Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

На место направлены сотрудники МЧС. Как уточнили в ведомстве, объехать обрушившийся мост можно через СНТ «Ведруссия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 апреля на Кубани произошло обрушение шлюзовых сооружений и участка дороги Фёдоровского гидроузла.