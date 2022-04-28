Северский район, Краснодарский край, 28 апреля 2022, 17:05 — REGNUM Обрушение автомобильного моста произошло в Северском районе Краснодарского края днём 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение об обрушении моста через реку Иль поступило в службу спасения в 15:50. Мост обрушился в районе дороги, соединяющей пгт. Ильский и ст. Дербентскую.
«Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.
На место направлены сотрудники МЧС. Как уточнили в ведомстве, объехать обрушившийся мост можно через СНТ «Ведруссия».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 апреля на Кубани произошло обрушение шлюзовых сооружений и участка дороги Фёдоровского гидроузла.