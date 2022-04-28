Вашингтон, 28 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Представители США и Исландии на встрече в Рейкьвике 26 апреля обсудили ряд вопросов, касающихся национальной безопасности и событий на Украине, сообщается 28 апреля на сайте Госдепартамента США.

(сс) Geraldshields11 МИД Исландии

Отмечается, что в ходе ежегодного «стратегического диалога» стороны обсуждали украинский кризис и подтвердили «свою неизменную поддержку Украины».

Помимо этого на встрече были подняты вопросы влияния Китайской Народной Республики в Европе, Арктики, изменения климата и кибербезопасности.

Напомним, что в 1951 году США и Исландия заключили двустороннее оборонное соглашение.