Луховицы , Московская область, , 17:03 — REGNUM Производство на авиазаводе им. Воронина в подмосковном городе Луховицы будет расширено. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Глава региона напомнил, что на этом предприятии выпускают военные истребили МиГ. С 2023 года на базе завода планируется приступить к производству пассажирских самолетов ИЛ-114-300, которые будут полностью состоять из отечественных комплектующих.

«Для нас важно, что производство находится именно в Подмосковье и будет расширяться. Здесь появится еще 550 рабочих мест. Кадры найдем в авиационном техникуме, откуда ежегодно выпускаются 125 специалистов по самым разным направлениям», — написал Воробьев.

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