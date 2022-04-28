Сыктывкар, 28 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Погибшему в ходе военной спецоперации уроженцу Коми Алексею Опацкому посмертно присвоили звание почетного гражданина Сыктывкара, сообщает БНК.

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Алексей Опацкий служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН «Зырянин» управления Росгвардии по Коми. Он неоднократно выполнял служебные задачи на территории Северо-Кавказского региона, награждён орденом Мужества. Погиб 7 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми портреты погибших на Украине бойцов пронесут в «Бессмертном полку».