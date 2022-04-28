Курган, , 16:58 — REGNUM В Курганской области горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

«На улице плюс 26-27 градусов и порывы ветра в 25 м\с. С учетом того, что еще не начался май – это аномалия. Горимость повышенная. Распространение огня идет на очень высокой скорости. Подразделения МЧС, областные и муниципальные противопожарные службы работают на разрыв – перебрасывая силы и технику от пожара к пожару», — сообщает Шумков.

В ликвидации пожаров в Курганской области 28 апреля задействованы 274 человека и 76 единиц техники, а также два пожарных поезда из Кургана и Шадринска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. В посёлке Моревское по ул. Центральная в Варгашинском районе сгорело шесть домов, горят дома и надворные постройки в СНТ «Малиновка» в Кургане.