Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сравнил политику США и Евросоюза по поставке оружия и военной техники Украине с действиями гитлеровской Германии и её союзников в отношении СССР. Политику коллективного Запада против России губернатор прокомментировал 28 апреля, выступая в петербургском парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов gov. spb. ru

Беглов затронул тему Великой Отечественной войны, 77-ю годовщину Победы в которой страна отметит 9 мая. Для Петербурга блокада Ленинграда в годы войны — самая трагичная страница в истории города. Губернатор подчеркнул, что держать кольцо вражеской блокады вокруг Ленинграда гитлеровцам помогали войска многих других стран Европы.

«Кольцо вокруг Ленинграда держали войска 13 европейских государств. Тех самых, которые сегодня вместе с Соединёнными Штатами Америки пытаются взять в блокаду уже всю нашу страну. Они снабжают оружием нацистов на Украине — точно так же, как их отцы и деды снабжали гитлеровские войска. И это оружие направлено сегодня против наших солдат — наследников Победы, против внуков советских воинов, освободивших Европу от фашизма, где сегодня сносят памятники и оскверняют могилы победителей нацизма», — отметил губернатор.

Александр Беглов добавил, что сегодня Россией ведётся борьба с тем же врагом, с теми же нацистами, что и во время Великой Отечественной войны. И результат действия Вооружённых сил РФ будет таким же.

Напомним, что ранее губернатор прокомментировал антироссийские санкции ЕС и США. Он отметил, что сейчас эти страны пытаются создать экономическую блокаду России.

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