Катав-Ивановск, Челябинская область, 28 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Бывший глава Катав-Ивановского городского поселения в Челябинской области подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги

Ему вменяют присвоение вверенного имущества. По данным следствия, в 2017–2020 годах он начислил себе премиальные выплаты на сумму больше 280 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники регионального управления ФСБ. Решается вопрос об избрании бывшему чиновнику меры пресечения и предъявлении ему обвинения.