Москва, , 16:57 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 22 апреля составил $607,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 15 апреля международные резервы страны составляли $611,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4 млрд, или на 0,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в основном в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что за март международные резервы России сократились на $10,724 млрд, или на 1,74%.

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