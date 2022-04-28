Варшава, 28 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Польше в мае текущего года будет осуществляться передвижение колонн военной техники, сообщает 28 апреля пресс-служба польского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По утверждению минобороны Польши, это будет производиться в связи с предстоящими учениями.

«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — указано в сообщении на официальном сайте Войска польского.

Военные колонны можно будет встретить как на главных автомагистралях, так и на дорогах регионального значения.

При этом минобороны Польши просит граждан не публиковать в соцсетях информацию о передвижении военных колонн.