Москва, 28 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Заявление польских властей о том, что они не нуждаются в российском газе, не более чем слова: Польша продолжает покупать российское голубое топливо, но только через Германию, сообщил журналистам 28 апреля официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Government.ru Транспортировка газа

Комментируя остановку поставок газа в Польшу, поскольку она отказалась платить за топливо через Газпромбанк, чтобы оплата проходила в рублях, представитель Газпрома отметил, что Варшава громко заявила, будто ей «российский газ больше не нужен».

Однако выяснилось, что это – только слова, отметил Куприянов, пояснив:

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».

По данным Газпрома, в сутки объём этих реверсных поставок достигает порядка 30 млн куб. м.