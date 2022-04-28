Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 апреля 2022, 16:53 — REGNUM В Ярославской области депутаты Переславль-Залесской городской думы не «приняли к сведению» отчёт о работе администрации округа в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат областной думы Сергей Хабибулин.
Интересно, что отчёт в думе представил только что назначенный исполняющим обязанности экс-депутат Яроблдумы Александр Тарасенков. Ирина Строкинова, работавшая в прошлом году, сложила полномочия. Демарш устроили депутаты от «Справедливой России».
Ситуация осложняется тем, что в Переславской гордуме проблемы с кворумом. Ряд депутатов лишены полномочий.
Не исключено, что таким образом эсеры продемонстрировали недовольство назначением ио главы единоросса Александра Тарасенкова.
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