Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:53 — REGNUM В Ярославской области депутаты Переславль-Залесской городской думы не «приняли к сведению» отчёт о работе администрации округа в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат областной думы Сергей Хабибулин.

Переславская городская дума

Интересно, что отчёт в думе представил только что назначенный исполняющим обязанности экс-депутат Яроблдумы Александр Тарасенков. Ирина Строкинова, работавшая в прошлом году, сложила полномочия. Демарш устроили депутаты от «Справедливой России».

«По итогам голосования отчёт не был принят к сведению, так как за него проголосовали лишь 10 человек, а нужно 11. Поддержали отчёт представители «Единой России» и КПРФ в полном составе. А фракция «Справедливая Россия» 4 человека, всего на заседании было 14 человек, проголосовала против данного отчёта», — рассказал Сергей Хабибулин.

Ситуация осложняется тем, что в Переславской гордуме проблемы с кворумом. Ряд депутатов лишены полномочий.

Не исключено, что таким образом эсеры продемонстрировали недовольство назначением ио главы единоросса Александра Тарасенкова.

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