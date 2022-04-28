Сыктывкар, , 16:52 — REGNUM В Коми портреты погибших на Украине военных пронесут в Бессмертном полку, сообщает правительство республики.

«Бессмертный полк» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Российские воины, отдавшие свои жизни в борьбе с неофашизмом, обязательно должны быть в шествии, в одном строю с прадедами, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и защитили нашу Родину от фашистов», — заявил глава республики Владимир Уйба .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал властям Коми воздержаться от проведения массовых мероприятий.