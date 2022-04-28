Сыктывкар, 28 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Коми портреты погибших на Украине военных пронесут в «Бессмертном полку», сообщает правительство республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Российские воины, отдавшие свои жизни в борьбе с неофашизмом, обязательно должны быть в шествии, в одном строю с прадедами, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и защитили нашу Родину от фашистов», — заявил глава республики Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал властям Коми воздержаться от проведения массовых мероприятий.