Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Конгресс США проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев и направлять эти деньги в поддержку Украины, сообщат 28 апреля местные СМИ.

Джо Байден The White House

Ранее законопроект был одобрен палатой представителей США.

В первую очередь в рамках проекта планируется изымать средства у российских бизнесменов и переправлять их Украине, говорится в заявлении Белого дома.

Законопроект расширит полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и «позволит использовать их для поддержки Украины».

Отмечается, что речь идет о «новом, упрощенном административном процессе», за счет которого министерства финансов и юстиции смогут конфисковать принадлежащее российским олигархам имущество на территории США.

Напомним, что 28 апреля президент США Джо Байден также направит в Конгресс запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.