Москва, 28 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, высказалась относительно своего развода с блогером Амираном Сардаровым. Она написала серию постов на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 апреля.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

В своих публикациях Тилляева обвинила Сардарова в эмоциональном и физическом насилии. По её словам, блогер ради активности в своих соцсетях без разрешения выставил её обнажённое фото. «Меня называли проституткой, желали смерти, присылали угрозы», — рассказала Тилляева.

ИА REGNUM напоминает, что Марьям Тилляева и Амиран Сардаров поженились в США в апреле 2021 года. В феврале 2022 года блогер объявил об их расставании.