Ярославль, 28 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославской области с 28 апреля запустили приложение для телефонов, на котором можно отслеживать движение межмуниципального общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта.

Japanexperterna.se Смартфон

«Целью реализации этого проекта за счет внедрения цифровых технологий является расширение возможностей оперативного доступа к информации о движении межмуниципального транспорта в удобном для пассажиров формате. Безусловно, в дальнейшем планируется дополнять приложение новыми сервисами с учетом обратной связи от пользователей приложения, а также распространить его действие на весь общественный транспорт региона», — рассказала директор ярославского дептранса Татьяна Черемных.

В самом приложении можно посмотреть расписание автобусов, информацию о движении в онлайн режиме и прогноз прибытия на остановку.