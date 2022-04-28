Белгород, 28 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Наркокурьера, планировавшего сбыть запрещённые вещества в Орловской области, задержали и осудили в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Гражданин РФ в августе 2021 года забрал из тайника под Курском четыре свёртка с наркотическим веществом. Злоумышленника задержали через несколько дней в белгородском Ракитянском районе – он собирался доставить «груз» в Орловскую область и распространить там наркотики бесконтактным способом. Оперативники изъяли у злоумышленника около двух килограммов запрещённых веществ.

По решению Ракитянского районного суда мужчина ближайшие семь лет проведёт в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.