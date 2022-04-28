Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева и ещё одного фигуранта. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде 28 апреля.

Уголовное дело

«[Рассмотрение уголовного дела] отложено в связи с недоставлением подсудимых до 12 мая. Процесс назначен на 11:00 мск», — уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что Музраев был задержан в июне 2019 года по подозрению в организации теракта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с генералом по делу проходит ещё один житель Волгоградской области. Оба своей вины не признают.