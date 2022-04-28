Калуга, , 17:32 — REGNUM В Калужской области безнаказанность за нарушение правил содержания домашних животных усугубляет ситуацию и создает угрозу здоровью жителей. Об этом заявил председатель комитета ветеринарии при правительстве области Сергей Соколовский.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, муниципалитетам необходимо активизировать работу с гражданами, которые допускают самовыгул своих собак. В области полномочия по привлечению таких граждан к ответственности закреплены за административными комиссиями муниципальных образований. Однако комиссии недостаточно активно взаимодействуют с приютами, возвращающими собак владельцам. С 2021 года по настоящее время в свои дома вернулись более 80 животных, а в первом квартале 2022 года таких случаев — 23.

По заказу комитета ветеринарии министерством цифрового развития области разработана электронная программа с рабочим названием «Элей». С её помощью можно контролировать выполнение мероприятий с момента получения заявки от граждан на отлов животного до его возврата на прежнее место обитания или владельцу. Программа прошла апробацию в Калуге, и было принято решение о внедрении данной информационной системы на всей территории области.

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