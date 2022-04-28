Нарьян-Мар, 28 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Губернатор НАО Юрий Бездудный распорядился заморозить цены на молочную продукцию окружной агропромышленной компании. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Admkrai.krasnodar.ru Молоко

«Распорядился «заморозить» цены — стоимость свежей сметаны, творога, молока и кисломолочной продукции нашего местного производителя останется без изменений», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ потребление мяса снизилось из-за «дикого» роста цен.