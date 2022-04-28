Липецк, 28 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Липецке на музыкальном марафоне «ZаРоссию» 29 апреля вместо заявленного Сергея Лазарева выступит Николай Басков, сообщила пресс-служба областной администрации.

Christopher Sessums Запрет въезда

По утверждённым в Москве спискам, в Липецкую область собирались певица Жасмин и Сергей Лазарев.

«Учитывая определенные высказывания артиста, липецкие общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР, и дать интервью липецкой журналистке Анне Голембовской, которая в 2014-м году покинула Донецк, после начала карательной операции украинской армией.

Сергей Лазарев в последний момент отказался от этого предложения. Учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности, было принято однозначное решение отменить выступление артиста в Липецке. Его заменит певец Николай Басков» — говорится в сообщении пресс-службы.