Москва, , 16:36 — REGNUM На Западной Украине нет того национального элемента, за который современная Польша могла бы «зацепиться». Об этом ИА REGNUM 28 апреля заявил член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин. Так он прокомментировал информацию Службы внешней разведки РФ о том, что Вашингтон и Варшава разрабатывают планы установления контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

Польша и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, Польша длительное время интересовалась территориями Украины, которые отошли к СССР после 1939 года, — сказал Бардин. — Возможно, в этой ситуации будет поднят вопрос о денонсации знаменитого пакта Молотова–Риббентропа. Маловероятно, но возможно. Польша ищет предлог. Важно помнить, что по итогам указанного договора Польша потеряла не только Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области, но и Брестскую и Гродненскую области, которые в настоящий момент входят в состав Белоруссии. Если Польша поставит вопрос о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, то неминуемо в информационной повестке появится тема Северной Буковины, являющейся частью Черновицкой области. Причем поднимать этот вопрос будет уже Румыния».

Бардин отметил, что на территории Западной Украины, в частности, в Волынской области, долгие годы проживали поляки.

«Но после 1991 года многие представители польской общины по разным причинам покинули Украину. Таким образом, национальный интеграционный элемент, с помощью которого современная Польша могла бы зацепиться на территории Западной Украины, отсутствует. Польше будет сложно интегрировать в свое культурно-политическое пространство Западную Украину даже в том случае, если этот проект будет субсидировать Вашингтон», – констатировал эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что идеологические векторы Польши и Западной Украины во многом разнонаправлены.

«Безусловно, антикоммунизм и антироссийские настроения политически сближают эти два региона, но в случае какой-либо интеграции ситуация может перевернуться на 180 градусов. И тогда стороны начнут уже друг к другу предъявлять серьезные исторические и экономические претензии», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Службы внешней разведки РФ, Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СВР сообщил о планах Польши занять территории Украины