Москва, , 16:38 — REGNUM Благодарность выразил президент РФ Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора 28 апреля за помощь в организации обмена российского гражданина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Телефонный разговор Владимира Путина Kremlin.ru

«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, президент России обсудил с Эрлдоганом ряд гуманитарных аспектов ситуации в Донбассе и на Украине. Это обсуждение проходило в контексте недавнего визита в Москву генсека ООН Антониу Гутерреша.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган обсудили посредническую роль Турции