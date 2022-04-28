Кострома, 28 апреля 2022, 17:09 — REGNUM В областном центре ликвидируют муниципальное предприятие «Столовая администрации г. Костромы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении экономики мэрии.
Ранее за МУПом было закреплено пять помещений – на улице Советской, Симановского, Депутатской, Калиновской, Конституции. Последней закрылась столовая в здании администрации, куда на протяжении нескольких десятилетий ходили не только чиновники, но и обычные костромичи. По информации администрации, предприятие было убыточным с 2017 года. Точку в истории его существования поставил коронавирус.
Предприятие пыталось покрыть долги, сдавая помещения в аренду, однако этих средств оказалось недостаточно. Чтобы избежать банкротства МУПа, город выплатил задолженность предприятия и решил не воскрешать его к жизни. Прекратить существование столовой планируется до 1 августа 2022 года. Все «кормильцы» чиновников, за исключением директора, сокращены.
По данным сервиса «РБК Компании» в последний раз столовая получала прибыль в 2015 году. Затем затраты столовой начали превышать доходы. Напомним, ранее по причине убыточности в Костроме закрыли ещё два важных МУПа – «Школьник», торговавший книжной продукцией, и «Городские ритуальные услуги». Помещения компаний также будут сдаваться в аренду, ликвидировать их планируется до конца 2022 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Костромской бизнес не успел оправиться от пандемии за 2021 год
Читайте развитие сюжета: «Кормильцам» костромских чиновников задерживают зарплату