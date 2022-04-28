Кострома, 28 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В областном центре ликвидируют муниципальное предприятие «Столовая администрации г. Костромы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении экономики мэрии.

Столовая администрации города Костромы

Ранее за МУПом было закреплено пять помещений – на улице Советской, Симановского, Депутатской, Калиновской, Конституции. Последней закрылась столовая в здании администрации, куда на протяжении нескольких десятилетий ходили не только чиновники, но и обычные костромичи. По информации администрации, предприятие было убыточным с 2017 года. Точку в истории его существования поставил коронавирус.

«Начиная с 2017 года деятельность МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы» была убыточной. В 2020 году в связи с «ковидными» ограничениями предприятие было вынуждено приостановить свою деятельность более чем на 3 месяца. После снятия ограничений работу МУП в полной мере восстановить не удалось. Падение выручки было значительным. По итогам работы предприятия в 2020 году убыток составил 6,9 млн. рублей. Кредиторская задолженность на конец года достигла 11,6 млн рублей», — пояснили специалисты экономического управления.

Предприятие пыталось покрыть долги, сдавая помещения в аренду, однако этих средств оказалось недостаточно. Чтобы избежать банкротства МУПа, город выплатил задолженность предприятия и решил не воскрешать его к жизни. Прекратить существование столовой планируется до 1 августа 2022 года. Все «кормильцы» чиновников, за исключением директора, сокращены.

По данным сервиса «РБК Компании» в последний раз столовая получала прибыль в 2015 году. Затем затраты столовой начали превышать доходы. Напомним, ранее по причине убыточности в Костроме закрыли ещё два важных МУПа – «Школьник», торговавший книжной продукцией, и «Городские ритуальные услуги». Помещения компаний также будут сдаваться в аренду, ликвидировать их планируется до конца 2022 года.