Карталы, Челябинская область, 28 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Челябинской области индивидуального предпринимателя привлекли к уголовной ответственности за торговлю металлоломом. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Огонь и металл

По данным следствия, ранее судимый житель Карталинского района 1964 года рождения без лицензии торговал цветными и чёрными металлами. Всего он наторговал на более 2,5 млн рублей.

Теперь ему грозит арест на срок до шести месяцев. Проводится расследование.