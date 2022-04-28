Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя ход идущих в городе реформ, сравнил их с ремонтом в квартире. Таким видением губернатор поделился в ходе своего выступления в Законодательном собрании Петербурга с отчетом о работе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов Kremlin.ru

«Каждый из нас с вами делал когда-то ремонт в своей квартире. И вы знаете, когда удаляются обои, плитка и многое другое, всем не очень удобно. Это доставляет большие хлопоты. Иногда даже думаешь, зачем я за это взялся? Потянулся за одно, а за ним потянулась цепочка других проблем, которые как всегда есть. Но когда дело уже доходит до отделки, начинаешь радоваться и думаешь, вот уже будет хорошо», — сказал Александр Беглов.

С запуском реформ в Петербурге ситуация аналогичная. К тому же пандемия внесла свои коррективы, в результате чего их все пришлось начать почти одновременно. Губернатор подчеркнул, что сейчас город уже перешёл к этапу, когда закладывается качественно новая структура каждой из отраслей.

В Петербурге вступила в силу мусорная реформа. Её старт 1 января 2022 года был не простым, поскольку необходимо было не только отладить новую технологическую цепочку, но и преодолеть жёсткое сопротивление некоторых представителей бизнеса, которых отстранили от «многолетней бюджетной кормушки».

«Полукриминальные элементы сделали всё, чтобы сорвать нам реформу. Не получилось. Все средства шли в ход: от судебных процессов, дискредитации в публичном поле до блокировки подъездов к мусорным контейнерам, но мы справились», — подчеркнул Беглов.

Губернатор отметил, что ситуация с вывозом мусора стабилизировалась. Однако ранее ИА REGNUM сообщало, что Невский район до сих пор лидирует среди других районов города по числу проблемных контейнерных площадок к их общему количеству.

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