28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша попросит Еврокомиссию (ЕК) ввести пошлины на поставки российских газа, нефти и угля.

Анна Царькова, , 17:18 — REGNUM Польша попросит Еврокомиссию (ЕК) ввести пошлины на поставки российских газа, нефти и угля. Об этом 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью газете Bild.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша направит в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%», — сказал он.

«Тому, кто будет придерживаться эмбарго, придется платить за более дорогой СПГ или нефть из других источников. Это будет справедливым, только если импорт российских энергоносителей будет значительно дороже», — добавил Моравецкий.

Заявление Моравецкого обсудили читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры (также на странице аналитика в социальной сети «ВКонтакте»), а также читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Они прямо уверены, что им хватит норвежского и американского газа и не придется по реверсу докупать российский?» — недоумевает Sergey S.

«Газ «по реверсу» в Польшу будет поступать в том числе с учётом этой пошлины», — отметила Бешеная Белка.

«По-любому задание от США получили, то есть от хозяина, я хотела сказать…» — добавила Александра.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какой замечательный год ждет европейцев в экономическом плане…» — иронизирует HelenB243.

«Я логики не понимаю. Им же хуже от этого. Нет?» — поинтересовалась Ludmila S.

«Польша и так типа отказалась от нашего газа, вчера их отключили. Они пытаются продавить, чтобы и те страны, которые согласились платить по нашей схеме, тоже отказались, т.е. Польше как бы все равно на пошлину, но она хочет, чтобы остальные страны страдали», — ответил ей (Ludmila S.) Llion.

«Очередной самострел! Они же так себя сами добьют, нам просто мешать не надо», — отреагировала Ирина.

«Из всех сил американцам хотят понравиться. Сапоги им готовы облизать. Надеются, что за усердие «большой брат» им куски пожирнее и подешевле будет кидать», — прокомментировала новость Galina M.

«Великолепная истерика поляков! Очень хочется увидеть следующими… словаков», — написал Vlad.

«В конечном итоге за всё заплатят конечные потребители — граждане поляки», — пишет Galina S.

«Создается впечатление, что Европа решила покончить жизнь самоубийством», — отметила Светлана Г.

«Ой, а кто это у нас тут обиделся? А что за слёзки?» — смеется Геннадий.

«Русофобия… [ужас], какая дорогая болезнь», — отметил Андрей.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Может, они на самом деле истинную цель преследуют — развал ЕС?» — поинтересовалась Наталья Александровна.

«Я вот понять пытаюсь, это идиотизм клинический или есть какой-то в этом смысл? Ведь введение пошлины означает, что поляк сам будет платить на 25–35% больше. А кому эти деньги он хочет платить? России? Германии? Очень странные слова», — отметил Boris.

«Будет забавно, если эта Еврокомиссия пойдёт на встречу просьбе Польши и введёт пошлины на импорт российских нефти и газа, но исключительно для Польши. То-то Польша обрадуется», — иронизирует Ivan V.

«Назло «клятым москалям» самоуничтожу свою экономику», — с сарказмом пишет Владимир С.

«Т. е. они хотят, чтобы всё подорожало ещё на 25–35%?» — недоумевает Иван К.

«С таким экономистом им войны не надо», — добавила Светлана Е.

«Видно, не очень высокая цена, европейцы должны платить больше. Значит, надо поднимать цены ещё, чтоб облегчить им тяжесть ноши дешёвых энергоресурсов», — написала Елена М.

«Мы просто включим этот процент в стоимость, и вы сами заплатите», — смеется Daria K.

«Так. Пошлину кто платить будет? Если мы, то цену на всё это поднимут, а если они, то цена всё равно поднимется», — пишет Виктор С.

«Ну так и курс обмена евро на рубль автоматом станет другим», — смеется Александр С.

«Я — за! Польский потребитель должен платить больше за «предметы роскоши». Русофобия она такая — изысканно-цивилизованная и, соответственно, дорогая», — отметил Сергей К.

«Мало. Пусть 200 процентов накинут. Свою пошлину», — с сарказмом отметил Юрий.

«И помножить экономику на ноль!» — подытожила Любовь.

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