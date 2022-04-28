Москва, 28 апреля 2022, 16:24 — REGNUM Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) обручилась со своим коллегой Сашей Стоуном (Александр Зарубин). Об этом 28 апреля пишет Super. ru.
По данным СМИ, Стоун сделал предложение Вале Карнавал на вечеринке по случаю дня рождения продюсера TikTok-дома Hype House Заира Юсупова. Пара пока не давала официальных комментариев по этому поводу.
ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Валя Карнавал публично подтвердила свои отношения с Сашей Стоуном. Блогеры появились вместе на презентации по случаю обновления платформы RuTube.
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