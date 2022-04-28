Москва, , 16:24 — REGNUM Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) обручилась со своим коллегой Сашей Стоуном (Александр Зарубин). Об этом 28 апреля пишет Super. ru.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

По данным СМИ, Стоун сделал предложение Вале Карнавал на вечеринке по случаю дня рождения продюсера TikTok-дома Hype House Заира Юсупова. Пара пока не давала официальных комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Валя Карнавал публично подтвердила свои отношения с Сашей Стоуном. Блогеры появились вместе на презентации по случаю обновления платформы RuTube.

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