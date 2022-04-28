Москва, 28 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) обручилась со своим коллегой Сашей Стоуном (Александр Зарубин). Об этом 28 апреля пишет Super. ru.

Скриншот видео в YouTube Валя Карнавал

По данным СМИ, Стоун сделал предложение Вале Карнавал на вечеринке по случаю дня рождения продюсера TikTok-дома Hype House Заира Юсупова. Пара пока не давала официальных комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Валя Карнавал публично подтвердила свои отношения с Сашей Стоуном. Блогеры появились вместе на презентации по случаю обновления платформы RuTube.