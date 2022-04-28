Брянск, 28 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Звонки с предупреждениями о якобы дефиците продовольствия и выдаче гуманитарной помощи стали поступать жителям Брянской области. В пресс-службе правительства региона 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM опровергли такие сообщения.

Фейк

Брянцам звонят с иностранных номеров. В телефонном разговоре якобы представитель штаба «Единой России» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза предупреждает, что «в области в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости». Жителей приглашают прийти 30 апреля в региональное отделение партии и получить «гуманитарную помощь».

«Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников!» — отреагировали на сообщения провокаторов власти.

В «Единой России» подчеркнули, что гуманитарная помощь, которая собирается в Брянской области, предназначена для беженцев Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения, а также отправляется непосредственно в Донецкую и Луганскую Народные Республики.