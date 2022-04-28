Тюмень, , 16:22 — REGNUM В Уватском районе Тюменской области 28 апреля 2022 года местная дума избрала Вячеслава Елизарова на должность главы администрации района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Кадровые назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежний глава района Елизаров сменил на посту Сергея Путмина, который был назначен на должность управляющего делами правительства Тюменской области с 25 марта 2022 года.

Вячеслав Елизаров родился 12 января 1975 года в Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером в отделе технического контроля за строительством объектов газоснабжения ОАО «Запсибгазпром». В разное время работал главным инженером по газоснабжению в ООО «Теплогазсистем», а также заместителем главы администрации Тюменского района, первого заместителя главы администрации Уватского района. До назначения главой администрации Уватского муниципального района был директором МКУ «Служба заказчика и технического контроля».