Донецк, , 16:23 — REGNUM Генерал из Канады может находиться на заблокированном в ходе спецоперации заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил 28 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Эдуард Басурин Andrew Butko

По словам представителя республики, такая информация «мелькала». Этот генерал в отставке «сначала как бы из поля пропал», а затем последовало заявление канадского минобороны.

Канадские военные заявляли, что генерал ранее подал официальное заявление в минобороны Канады: в нем он просил уволить его из рядов армии, поскольку он собрался переехать на Украину.

Комментируя планы ООН участвовать в эвакуации из Мариуполя, представитель ДНР предположил, что ООН может преследовать цель спасти этого офицера.

То есть по факту может оказаться, что гуманитарная операция, продвигаемая ООН, станет прикрытием для спасения «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться», отметил Басурин.

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