Казань, , 16:20 — REGNUM В Татарии в ближайшие дни существенно похолодает, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Соответствующий прогноз погоды 28 апреля опубликован региональным управлением Гидрометцентра.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

В пятницу, 29 апреля, погода в республике будет формироваться под влиянием смещающегося с северо-запада холодного антициклона. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в темное время суток составит +2…—3 °С, в низких местах при прояснениях до —6 °С, днем потеплеет до +7…+12 градусов.

В субботу, 30 апреля, местами возможен небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Температура ночью составит 0…+4 °С, на востоке похолодает до 0…—5 °С, днем воздух прогреется до +10…+15°.

В воскресенье, 1 мая, под влиянием периферии западного антициклона существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет от —3 до +2 градусов, днем — не выше +12 °С.

В начале следующей недели пройдут небольшие дожди. Температура по ночам будет от +3 до —2 °С, днем 2 мая —около +13 °С, 3 мая — +11…+16 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани с 28 апреля завершается отопительный сезон.

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