Вологда, , 16:17 — REGNUM В Вологодской области летом будут работать более 400 организаций отдыха, включая детские оздоровительные лагеря и площадки, сообщает региональное правительство.

Отдых с пользой Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области

Ожидается, что организованной формой отдыха воспользуются родители 109 тысяч детей.

«Особое внимание было уделено соблюдению требований СанПиН, норм пожарной и антитеррористической безопасности, а также организации питания, — отметила заместитель главы региона Лариса Каманина. — Совсем скоро у школьников начнутся летние каникулы, и всем ведомствам необходимо приложить усилия, чтобы ребята действительно хорошо отдохнули и поправили здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, летняя оздоровительная кампания в России охватит более 5,5 млн детей.