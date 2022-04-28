Вологда, 28 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Вологодской области летом будут работать более 400 организаций отдыха, включая детские оздоровительные лагеря и площадки, сообщает региональное правительство.

Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области Отдых с пользой

Ожидается, что организованной формой отдыха воспользуются родители 109 тысяч детей.

«Особое внимание было уделено соблюдению требований СанПиН, норм пожарной и антитеррористической безопасности, а также организации питания, — отметила заместитель главы региона Лариса Каманина. — Совсем скоро у школьников начнутся летние каникулы, и всем ведомствам необходимо приложить усилия, чтобы ребята действительно хорошо отдохнули и поправили здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, летняя оздоровительная кампания в России охватит более 5,5 млн детей.